Организатор сгоревшего приюта в Кемерово признал вину в гибели 22 человек

Организатор сгоревшего приюта в Кемерово признали вину в гибели 22 человек Фото: REUTERS

Владелец частного социального приюта в Кемерово Андрей Смирнов арестован на два месяца за несоблюдение норм пожарной безопасности учреждения, в котором в огне 24 декабря погибли 22 человека. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания Центрального районного суда. Мужчине выдвинули обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", - сказал судья.

Андрей Смирнов признал свою вину в зале суда. Обвинение и ходатайство на заключение под стражу сроком до двух месяцев выдвинул следователь регионального следственного управления СК РФ. По его мнению, обвиняемый может уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей, если останется на свободе. Прокурор в суде эту позицию поддержал.

По версии следствия, Смирнов арендовал здание для приюта с 2019 года. Он знал, что здание не отвечает требованиям пожарной безопасности. Уточняется, что в учреждении не было пожарной сигнализации и систем пожаротушения, но Смирнов оказывал за деньги услуги престарелым и маломобильным гражданам.

Напомним, следственный комитет России сообщил, что число погибших при пожаре в незарегистрированном частном доме престарелых в Кемерово достигло 22 человек. Прежде спецслужбы сообщали о смерти 20 человек. СК РФ проинформировал, что найдены останки еще двух.