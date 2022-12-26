В Центробанке объяснили ослабление рубля снижением цен на нефть Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ослабление рубля по отношению к доллару и евро вызвано снижением цен на нефть, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Как объяснил замглавы Центробанка в интервью РБК, снижение цен на черное золото является «достаточно весомой причиной для того, чтобы курс несколько ослаб». Он отметил, что курс рубля по-прежнему колеблется в том диапазоне, который наблюдался с конца мая.

По мнению Заботкина, ослабление российской валюты вызовет и рост цен. Каждые 10% движения обменного курса добавят 0,5-0,6% инфляции, однако это будет растянуто на 6-12 месяцев, предупредил зампред ЦБ. Эксперт добавил, что Центробанк не планирует ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету.

Напомним, на прошлой неделе российский рубль сдал позиции, что произошло впервые за последние месяцы. Доллар перешагнул отметку в 70 рублей. Российский экономист Никита Масленников назвал возможные причины ослабления рубля по отношению к основным западным валютам.