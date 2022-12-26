Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины
Фото: REUTERS
Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.
Также отмечается, что сигналы тревоги в этих регионах были объявлены после 12:04 мск.
Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась в одиннадцати регионах Украины. Отмечалось, что сирены звучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, в воскресенье, 25 декабря, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.
Также сообщалось, что в воскресенье утром в Киеве звучали взрывы.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева.