Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры страны.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Также отмечается, что сигналы тревоги в этих регионах были объявлены после 12:04 мск.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась в одиннадцати регионах Украины. Отмечалось, что сирены звучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в воскресенье, 25 декабря, воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.

Также сообщалось, что в воскресенье утром в Киеве звучали взрывы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева.