Воздушная тревога объявлена вновь в 11 регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в одиннадцати регионах Украины, об этом свидетельствует из данных онлайн-карты минцифры страны.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на севере страны, в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях в центре, в восточных Харьковской и Днепропетровской областях, а также Николаевской области на юге страны.

Также отмечается, что сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в воскресенье, 25 декабря, воздушная тревога уже объявлялась по всей территории Украины.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины.

Кроме того, украинские СМИ сообщили, что в воскресенье утром в Киеве звучали взрывы. Сообщалось, что также взрыв раздался в одном из левобережных районов украинской столицы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары российских вооруженных сил по объектам энергетической инфраструктуре Украины создают армии противника серьезные проблемы, тем самым приближая поражение Киева.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

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