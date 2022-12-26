Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в ЛНР Фото: REUTERS

\Вооруженные силы России уничтожили в Луганской народной республике диверсионно-разведывательную группу и минометный расчет украинских войск, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих», – сказал он на брифинге.

Кроме того, в результате удара российских войск противник потерял две боевые бронированные машины и два пикапа, добавил генерал-лейтенант. Конашенков также сообщил, что на Красно-Лиманском направлении российская артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Невское ЛНР, а также Терны и Торское ДНР.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Вооруженные силы России уничтожили пункты временной дислокации подразделений двух механизированных бригад украинских войск на Южно-Донецком направлении.