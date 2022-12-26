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НовостиПолитика26 декабря 2022 11:15

ВС России нанесли удар по пункту дислокации 72-й украинской мехбригады

Уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС России нанесли удар по пункту дислокации 72-й украинской мехбригады

ВС России нанесли удар по пункту дислокации 72-й украинской мехбригады

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 26 декабря, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России своими ракетами воздушного базирования ударили по пункту дислокации 72-й механизированной бригады Вооруженных сил (ВС) Украины, уничтожив таким ударом до 50 военных, а также две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники.

«Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой народной республики нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 50 военнослужащих», - заявили в российском военном ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ также заявили о том, что российские военные заняли новые выгодные позиции на Донецком направлении, уточнив, что потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих.