ВС России уничтожили пункт ремонта вооружения ВСУ в районе Краматорска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 26 декабря, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России в районе Краматорска уничтожили пункт ремонта вооружения украинских военных.

Как заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на данном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились две машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и пять Д-30, «а также три единицы специальной автомобильной техники».

«В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США», - заявил представитель министерства.

Как писал сайт KP.RU, в российском военном ведомстве также заявили о том, ВС России заняли новые выгодные позиции на Донецком направлении, в министерстве также сообщили, что потери противника на этом направлении составили до 100 украинских военнослужащих.