Электромобиль Lada e-Largus начнут серийно производить в 2024 году Фото: Shutterstock

В Ижевске на заводе компании «АвтоВАЗ» состоялась презентация первого прототипа Lada e-Largus.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил журналистам, что Lada e-Largus является самым локализованным российским электромобилем, в отличие от всех представленных недавно проектов других российских производителей, которые занимаются крупноузловой сборкой иностранных моделей.

Соколов заявил, что серийное производство электромобиля e-Largus начнется в 2024 году.

«С 2024 года серийное производство, но его объем будет понятен в зависимости от нескольких факторов. Это рынок, платёжеспособный спрос и объём господдержки», - пояснил руководитель компании.

По словам Соколова, первая опытная партия Lada e-Largus будет выпущена в конце 2023 года.

Как уточняется, прототипы электромобилей e-Largus в настоящее время проходят цикл дорожных и лабораторных испытаний. На пассажирские и коммерческие универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Как сообщал сайт KP.RU, 9 декабря 2022 года за две недели после начала производства автомобильный завод «Москвич» выпустил более 160 машин «Москвич 3», в планах начать сборку электромобилей. Подчеркивалось, что до конца текущего года автомобильный завод «Москвич» соберет еще примерно 440 автомобилей, из них 200 электромобилей. Серийное производство на заводе «Москвич» было начато 23 ноября 2022 года. Ранее сообщалось, что машина в основном состоит из китайских комплектующих и по сборке напоминает JAC JS4. Автомобили отечественной сборки планируют выпустить на заводе «Москвич» в 2025 году. Степень локализации производства будет расти максимальными темпами.