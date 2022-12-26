Умер Александр Шевченко, исполнитель хита "Будет все, как ты захочешь" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 62-м году жизни умер Александр Шевченко, который стал известен с хитом «Будет все, как ты захочешь», а также он писал песни российской певицы Алсу Абрамовой. О смерти певца сообщил бывший продюсер группы «Зодчие», друг музыканта Александр Пономарев в понедельник, 26 декабря, уточнив также, что прощание состоится в четверг, 29 декабря.

«Я сам узнал только два часа назад ... Да, это правда, мне дочь написала. Знаю, что он уезжал куда-то на рыбалку», - приводит ТАСС слова экс-продюсера, который не смог точно назвать причину смерти, сообщив, по его информации, певец умер от отрыва тромба.

Пономарев также сообщил, что сам находится в больнице из-за проблем с сердцем. «Сегодня должен был ко мне он приехать … Он мой ровесник, лучший друг, один из самых любимых людей», - рассказал он.

Александр Шевченко был певцом, продюсером и композитор. В 1989 - 1991 – он был солистом рок-группы «Зодчие», а в 1997 году совместно с группой «Дежа-вю» исполнил ставшую хитом песню «Будет все, как ты захочешь». Он также написал для Алсу такие песни как «Зимний сон», «Иногда» и другие.