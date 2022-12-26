Оператор «Северных потоков» дал предварительную оценку стоимости ремонта трубопроводов

Nord Stream AG предварительно оценила ремонт «Северных потоков» в 500 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» –компания Nord Stream AG – начал оценку стоимости их ремонта после взрывов и восстановления подачи газа.

Как передает The New York Times со ссылкой на неназванный источник, оператор предварительно оценивает стоимость ремонтных работ минимум в 500 миллионов долларов. В настоящее время консультанты пытаются определить, как долго поврежденные трубы смогут выдерживать воздействие соленой воды, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что у газопроводов было немало противников в Европе. Вместе с тем взрывы на «Северных потоках» могут быть восприняты как акт войны, считают в газете.

Как писал сайт KP.RU, следователи обнаружили следы взрывчатых веществ на месте поврежденных газопроводов Nord Stream, что подтверждает факт диверсии.

Были зафиксированы обширные повреждения, а также обнаружены следы взрывчатого вещества и «иностранные объекты» вокруг места аварии. Все значительные повреждения газопроводов в результате взрывов были задокументированы.