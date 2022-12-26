Правозащитник Барака заявил, что Украина перестала существовать как государство Фото: REUTERS

Украина перестала существовать как государство, поскольку США превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных геополитических амбиций, об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака на своей странице в соцсети Twitter.

"Люди, во имя мира, мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует", — написал Барака.

По мнению правозащитника, Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона.

Как сообщал сайт KP.RU, 9 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад в течение ряда лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы из Украины, а также поощрял геноцид и террор на Донбассе.

Он подчеркивал, что Запад "... цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину вооружением и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь".

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.