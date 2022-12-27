Лавров заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения НАТО и России

Сергей Лавров заявил, что киевский режим пытается напрямую столкнуть НАТО и Россию. Фото: REUTERS

Киевские власти пытаются спровоцировать прямое столкновение стран НАТО с Россией, втянув США и страны альянса напрямую в украинских конфликт. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В свою очередь, режим пытается еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России», - сказал Лавров в интервью ТАСС.

Министр напомнил об инциденте с падением украинской ракеты на территории Польши в ноябре 2022 года, при котором погибли люди, и попытках киевского режима выдать ее за российскую.

Глава российского МИД расценил эту ситуацию как показатель, что киевский режим «не остановится ни перед чем».

Напомним, Дмитрий Медведев назвал расширение НАТО «подготовкой к войне» с Россией и заявил о невозможности доверительного и уважительного диалога с «англосаксонским миром».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что расширение НАТО имеет искусственный характер и отметил, что альянс используется как инструмент внешней политики одной страны.

Тем временем президент США Джо Байден уверяет, что расширение НАТО не несет угрозы ни одному государству.