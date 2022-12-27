Семья с тремя детьми расстреляна в Макеевке в ДНР, всего убиты восемь человек

Силовые службы работают на месте расстрела семьи из восьми человек в Макеевке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Семья из восьми человек погибла в городе Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник 27 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Сообщается, что трагедия произошла в Червоногвардейском райне Макеевки, люди были расстреляны. Предположительно использовалось автоматическое оружие, уточнили в администрации.

«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», - сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что младший из погибших – годовалый ребенок.

Силовые структуры выясняют причины произошедшего и информацию о тех, кто расстрелял семью.

Ранее в Екатеринбурге женщина задушила своих троих детей, пока муж был у родственников. Хронология трагедии здесь на KP.RU.

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