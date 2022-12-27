Внучка Чарли Чаплина призвала избавиться от стереотипа "плохих русских" в кино. Фото: кадр из фильма.

Идеологическая война Запада с Россией должна остаться в прошлом. Об этом заявила внучка Чарли Чаплина, актриса Уна Чаплин. Актриса рассказала изданию Independent, что устала от стереотипов о «плохих» русских в кинематографе.

«Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу тебе это описать», - сказала Уна Чаплин, предложив придумать «стереотип получше».

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине пытаются законодательно закрепить сегрегацию и проявления нацизма в отношении русскоязычного населения, и только реализация задач российской специальной военной операции приведет к возвращению русскоязычным их прав.

Ранее премьер Польши Моравецкий заявил, что русофобия в Европе стала мейнстримом.

Также в МИД России заявили, что русофобия становится основой политики некоторых стран.