Захарова заявила о необходимости реализации целей СВО для возвращения прав русскоязычных на Украине

Мария Захарова прокомментировала новый украинский закон о национальных меньшинствах. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Украине пытаются законодательно закрепить сегрегацию и проявления нацизма в отношении русскоязычного населения, и только реализация задач российской специальной военной операции приведет к возвращению русскоязычным их прав. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие Верховной радой Украины нового законопроекта. Комментарий опубликован на официальном сайте МИД, он доступен здесь.

Речь идет о правах русскоязычных и представителей других национальностей, проживающих на Украине, свободно говорить и получать образование на родном языке, хранить историческую. Память, чтить своих героев, уточнила дипломат.

Захарова назвала новый украинский закон «циничным глумлением» над правами нацменьшинств.

«Именно так выглядят сегрегация и явные проявления нацизма, которые на Украине пытаются закрепить на законодательном уровне», - отметила она, особо подчеркнув, что украинские законодатели ограничили практически все права и свободы этнических русских.

Дипломат указала также на отсутствие реакции со стороны международного сообщества и правозащитных организаций на проявление на Украине русофобии на законодательном уровне.

Тем временем МИД Украины призвал исключить Россию из ООН. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Ранее депутат Рады Гончаренко заявил, что русофобия остается единственной возможной политикой для Украины, добавив, что реализуемая Киевом русофобская политика якобы не направлена против этнических русских, а мэр Львова Садовой заявил, что русофобия на Украине по-прежнему «недостаточна».