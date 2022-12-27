Les Echos: мировые рынки обеспокоены возможным сокращением добычи нефти со стороны России Фото: REUTERS

Мировые рынки встревожены вероятным решением России сократить добычу нефти и цены на "черное золоток" вырастут. Об этом пишет французская деловая газета Les Echos.

"Рынки, на которых уже фиксируется высокая волатильность, опасаются даже незначительного снижения добычи российской нефти", - говорится в материале.

Издание отмечает, что две недели назад цены на нефть опустились до самых низких показателей за 2022 год. А "за последние дни они взлетели" на фоне опасений по поводу, сокращения мирового предложения на рынке топлива, а также растущего спроса в Китае, открывающем постепенно границы и смягчающем антиковидные меры, подчеркивает деловая газета.

Также на биржевые взлеты цен на нефть повлияло заявление из США о том, что запасы топлива в стране сокращаются и старте закупок топливом.

Напомним, вчера, 26 декабря 2022 года, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что скидка на российскую нефть бренда Urals сократится в течение четырех месяцев. По словам вице-премьера, дисконт на российскую нефть вырос за последний месяц из-за удлинения экспортных маршрутов. После стабилизации логистических цепочек цены сгладятся.

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