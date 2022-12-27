Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат ВС России Украине

Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского ресурса Фото: Мария ЛЕНЦ

21-летняя жительница Херсонской области задержана за передачу координат расположения ВС России администрации информационного ресурса Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых структур.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава Вооруженных сил России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского ресурса", - рассказал агентству представитель силовых структур.

Уточняется, что информация следствия передана в органы юстиции. Девушке грозит лишение свободы сроком до 21 года.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли мощный артиллерийский удар по городу Каховка в Херсонской области, сообщает администрация Каховского округа.

В результате ударов были повреждены жилые дома. Пока о погибших и раненных не сообщается. В настоящее время экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела. Жителей Каховки призвали покинуть опасные районы.

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