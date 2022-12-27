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НовостиПолитика27 декабря 2022 7:14

Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат ВС России Украине

Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского ресурса
Владимир РОМАНЕНКО
Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского ресурса

Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского ресурса

Фото: Мария ЛЕНЦ

21-летняя жительница Херсонской области задержана за передачу координат расположения ВС России администрации информационного ресурса Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников силовых структур.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава Вооруженных сил России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского ресурса", - рассказал агентству представитель силовых структур.

Уточняется, что информация следствия передана в органы юстиции. Девушке грозит лишение свободы сроком до 21 года.

Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли мощный артиллерийский удар по городу Каховка в Херсонской области, сообщает администрация Каховского округа.

В результате ударов были повреждены жилые дома. Пока о погибших и раненных не сообщается. В настоящее время экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела. Жителей Каховки призвали покинуть опасные районы.

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