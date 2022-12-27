Украинские войска за сутки потеряли более 25 человек в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 25 человек, танк, самоходную гаубицу и технику, об этом сообщили в Народной милиции ДНР на странице в Telegram-канале.

«Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС России уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк («Т-64БВ»), одна самоходная гаубица («М-777») и шесть единиц бронированной и автомобильной техники», - пояснили в ведомстве.

Также НМ ДНР отметила, что потери в живой силе противника составили более 25 человек.

Как писал сайт KP.RU, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские вооруженные формирования практически израсходовали запасы вооружений. Он отметил, что российские войска планомерно «сковывают» Артемовск, стараясь избежать жертв среди мирного населения. Алаудинов уточнил, что украинские вооруженные формирования не смогут предпринять контратаку до конца этого года.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска. Также офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск.

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