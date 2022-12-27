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НовостиНедвижимость27 декабря 2022 9:19

ВТБ начал принимать заявки на обновленную «семейную ипотеку»

Ставка от 4,7 процента годовых
Павел ЧЕРНЫШОВ

ВТБ первым из российских банков запустил прием заявок по новым условиям «семейной ипотеки». Подать документы на льготный кредит теперь могут заемщики с двумя детьми до 18 лет. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет дисконт в размере 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, за счет чего минимальная ставка по программе в ВТБ составляет 5,7% (в ДФО – от 4,7%).

С сегодняшнего дня подать заявки на кредит по новым условиям семейной программы клиенты могут через партнеров банка, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000 и в офисах ВТБ. До конца недели услуга станет доступна на сайте банка. Льготные условия доступны при приобретении первичной недвижимости и не распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Первые сделки ВТБ начнет проводить в начале января после вступления в силу постановления Правительства РФ.

Помимо семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, воспользоваться условиями «семейной ипотеки» могут и клиенты с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида.

«Для ВТБ приоритетна поддержка отдельных категорий населения – в первую очередь, клиентов с детьми, - отметил заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко. - Мы прогнозируем, что в следующем году новые условия «семейной ипотеки» позволят довести объем продаж по ней до 900 млрд рублей, а по основной госпрограмме – до 1,2 трлн рублей».