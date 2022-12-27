ВТБ начал принимать заявки на обновленную «семейную ипотеку»

ВТБ первым из российских банков запустил прием заявок по новым условиям «семейной ипотеки». Подать документы на льготный кредит теперь могут заемщики с двумя детьми до 18 лет. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет дисконт в размере 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, за счет чего минимальная ставка по программе в ВТБ составляет 5,7% (в ДФО – от 4,7%).

С сегодняшнего дня подать заявки на кредит по новым условиям семейной программы клиенты могут через партнеров банка, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000 и в офисах ВТБ. До конца недели услуга станет доступна на сайте банка. Льготные условия доступны при приобретении первичной недвижимости и не распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Первые сделки ВТБ начнет проводить в начале января после вступления в силу постановления Правительства РФ.

Помимо семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, воспользоваться условиями «семейной ипотеки» могут и клиенты с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида.

«Для ВТБ приоритетна поддержка отдельных категорий населения – в первую очередь, клиентов с детьми, - отметил заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко. - Мы прогнозируем, что в следующем году новые условия «семейной ипотеки» позволят довести объем продаж по ней до 900 млрд рублей, а по основной госпрограмме – до 1,2 трлн рублей».