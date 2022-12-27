Совокупное состояние украинских олигархов сократилось более чем на 20 миллиардов долларов

Украинский миллиардер Ринат Ахметов Фото: кадр из видео

Совокупное состояние 20 богатейших олигархов Украины сократилось с начала февраля этого года более чем на 20 миллиардов долларов.

По информации Forbes Ukraine, в настоящее время 20 самых богатых людей республики имеют в совокупности 22,5 миллиарда долларов. Первой место среди них по-прежнему занимает владелец горно-металлургической компании «Метинвест» и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов с состоянием в 4,4 миллиарда долларов (в феврале у него было 13,7 миллиарда).

Второе место в рейтинге богатейших украинцев делят IT-бизнеса Максим Литвин и Алексей Шевченко – у них по 2,3 миллиарда долларов, тогда как в феврале они имели по 4 миллиарда. За ними следует олигарх Виктор Пинчук с 2,2 миллиарда долларов (было 2,6 миллиарда).

Совладелец «Феррэкспо», которая контролирует крупнейшую на Украине финансово-промышленную группу «Финансы и кредит», Константин Жеваго с начала февраля потерял 700 миллионов долларов и теперь имеет 1,4 миллиарда.

Статуса миллиардера лишился бывший президент Украины Петр Порошенко. Если в феврале его состояние оценивалось в 1,6 миллиарда долларов, то теперь только в 730 миллионов.

Напомним, ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes. Он уступил первенство в списке владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернару Арно.