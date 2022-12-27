Иностранные наемники убили семью в Бериславе из-за подозрений в связях с Россией

Наемники убили женщину и ее мужа в Херсонской области якобы за "связи с Россией" Фото: REUTERS

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне киевского режима, убили супругов в городе Берислав (Херсонская область), заподозрив их в связях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию источника в российских силовых структурах.

По его словам, мужчина и женщина состояли в браке и проживали на улице Уютной, пока к ним не явились вооруженные наемники, которые вынесли "смертный приговор" без суда и следствия.

"Иностранцы в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно проводят фильтрацию населения, осуществляют расстрелы лиц, подозреваемых в связях с Российской Федерацией и ее Вооруженными Силами, а также грабят жилые помещения", - уточнил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, семья из восьми человек погибла в городе Макеевка в Донецкой Народной Республике. Пятерых взрослых и троих детей расстреляли из автоматического оружия. Младший из погибших – годовалый ребенок.

Напомним, Киев начал переброску штурмовых групп из наемников и подготовленных за рубежом украинцев в район населенного пункта Кременная, чтобы восполнить потери, понесенные при попытке прорвать российскую оборону.