Иностранные наемники прибывают к Кременной, чтобы восполнить потери ВСУ Фото: REUTERS

Киев начал переброску штурмовых групп из наемников и подготовленных за рубежом украинцев в район населенного пункта Кременная, чтобы восполнить потери, понесенные при попытке прорвать российскую оборону. Об это сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на сведения разведки.

По его словам, Вооруженные силы Украины, вероятно, попытаются организовать еще одно наступление, предыдущее обернулось для них полным провалом.

"При выполнении боевой задачи по прорыву нашей линии обороны подразделения понесли потери и вернулись на ранее занимаемые позиции, - уточнил Марочко. - На данный момент идет перегруппировка и восполнение потерь".

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Марочко рассказал, что только за последний месяц в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики на линии боевого соприкосновения в Донбассе обнаружены наемники из 30 стран.

Напомним, американский правозащитник правозащитник Аджаму Барака заявил, что Украина перестала существовать как государство, поскольку США превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных геополитических амбиций.

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