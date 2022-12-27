Глава оборонного комитета ФРГ призвал создать длительную стратегию помощи Украине

Всегда откликаться на украинские призывы о помощи — это не долгосрочная стратегия, заявила председатель комитета обороны Штрак-Циммерманн

Председатель комитета обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала федеральное правительство спланировать долгосрочную военную помощь Украине. В интервью RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland) она раскритиковала Германию за отсутствие стратегии.

"Прежде чем думать о стратегии, вы должны сначала иметь ее. Но у нас нет стратегии. Это проблема. Всегда откликаться на украинские призывы о помощи — это не долгосрочная стратегия", - заявила она.

По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц вместе со своими советниками оттягивает поставки тяжелого вооружения в Украину, вроде танков и дальнобойной артиллерии, потому что опасается прямой конфронтации с Россией в лице НАТО и ЕС.

"Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден. Ситуация, особенно для мирного населения Украины, катастрофическая. Я так извиняюсь за отговорки, почему мы не можем поставить танки. Особенно, когда слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России. Мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней. Доставка танков сейчас была бы важным дополнением к оттеснению русских позиций", - подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Представитель бундесвера подметила, что конфликт в Украине уже не "где-то в соседней стране, а она затрагивает нас напрямую. И если мы хотим продолжать жить в условиях свободы и мира в будущем, да, тогда это тоже стоит денег в долгосрочной перспективе". По ее словам, в противостоянии с Россией на кону стоит не только целостность и свобода Украины, но и ценности всего западного мира.

Напомним, ранее Олаф Шольц в своей статье призвал Европу защищать свои ценности и и при этом не допустить разделения мира на блоки.

Во второй части статьи он подчеркивает, что "российский реваншистский империализм должен быть остановлен", выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим геополитическим событиям в период его правления.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.