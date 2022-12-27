Германия планирует сменить посла в России в 2023 году

Spiegel: В 2023 году сменится посол ФРГ в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2023 году посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайр сменит замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр граф Ламбсдорф, об этом сообщило издание Spiegel.

«В посольстве Германии в Москве грядет смена руководящего состава. Летом следующего года новым послом станет политик СвДП Александр граф Ламбсдорф», - заявило издание со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отметило, что ранее Ламбсдорфу прочили пост посла в США, однако из-за ситуации на Украине правительство решило отправить опытного политика в Москву.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года президент США Джо Байден определился с кандидатурой нового посла в России, которой станет Линн Трейси, возглавлявшая ранее диппредставительство в Армении.

Отмечалось, что в 2019 года Трейси трудилась на должности американского посла в Армении. Говорят, что на то время ей выпала непростая задача – все-таки увести Ереван из-под влияния России, правда сделать этого не удалось.

22 декабря 2022 года радио "Комсомольская правда" сообщило, что Сенат США утвердил назначение сотрудницы госдепартамента Линн Трейси новым послом страны в России. Уточнялось, что Россия дала агреман на назначение Трейси послом еще в сентябре этого года.