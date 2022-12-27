Премьер Армении Пашинян заявил, что российские миротворцы 20 дней не контролируют Лачинский коридор в Карабахе

Премьер Армении Пашинян призвал президента РФ Путина решить этот вопрос с миротворцами в Лачинском коридоре Фото: REUTERS

Лачинский коридор в течение 20 дней находится без контроля российской миротворческой группы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Русском музее Санкт-Петербурга. Пашинян призвал Путина решить этот вопрос.

"На данный момент самый главный вопрос - это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт", - сказал глава кабмина республики.

Он напомнил, что, согласно договоренностям от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор - зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты (решения вопроса)", - отметил премьер Армении.

Пашинян выразил благодарность Путина за приглашение на неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге и организацию события, перетекающего в добрую традицию.

Напомним, 12 декабря группа азербайджанцев, которые назвались экологами, перекрыла Лачинский коридор, где временно размещен российский миротворческий контингент. Вместе с тем Вашингтон призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

В Лачинском коридоре находится единственная дорога, связывающая Армению с Нагорный Карабах. Чиновник отметил, что закрытие Лачинского коридора влечет за собой серьезные последствия в гуманитарном плане, что может отбросить назад процесс мирного урегулирования.

При этом глава МИД Сергей Лавров утверждает, что миротворцы России "постоянно работают" для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.