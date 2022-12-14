США призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Фото: REUTERS

Вашингтон призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Чиновник отметил, что закрытие Лачинского коридора влечет за собой серьезные последствия в гуманитарном плане, что может отбросить назад процесс мирного урегулирования.

«Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение по коридору. Путь вперед лежит через переговоры», - написал Нед Прайс в Twitter.

Напомним, в конце сентября 2022 года в Нагорном Карабахе вновь обострился конфликт между Армений и Азербайджаном. Столкновение привело к жертвам среди мирного населения.

Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применив артиллерию и беспилотники, а также предприняв «действия по продвижению позиций» на некоторых участках.

Позднее Армения согласилась установить отношения с Азербайджаном по предложенным Россией принципам.

В октябре Россия, Армения и Азербайджан смогли согласовать совместное заявление о создании условий для дальнейшего урегулирования конфликта.