Власти Тайваня увеличат обязательную срочную службу с четырех месяцев до года

Инициатива коснется призывников, родившихся после 1 января 2005 года, уточнила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь Фото: REUTERS

Власти Тайваня объявили о продлении срочной военной службы с 4 месяцев до одного года. Решение вступает в силу с января 2024 года. Об этом на пресс-конференции заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, слова которой приводит Центральное информационное агентство Тайваня.

"Срок обязательной службы будет изменен на один год с 1 января 2024 года", - цитирует слова главы агентство.

Изменение обусловлено обострением ситуации вокруг острова и необходимостью обеспечить большую безопасность = на фоне "растущей угрозы со стороны материкового Китая".

Инициатива коснется призывников, родившихся после 1 января 2005 года. Также Цай Инвэнь распорядилась поднять денежное довольствие новобранцев с 6 510 тайваньских долларов (212 долларов США) до 20 320 тайваньских долларов (661 доллара США).

Напомним, оборонное ведомство Тайваня за минувшие сутки к 26 декабря 2022 года зарегистрировало в зоне Тайваньского пролива 7 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 71 летательный аппарат. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства с уточнением о том, что 47 единиц военной авиации пересекли срединную линию и приблизились к острову.