Российские войска за сутки уничтожили до 60 украинских военных и три БМП на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские войска на Донецком направлении всего за за сутки уничтожили до 60 украинских военных, а также ликвидировали три БМП.

Как сообщили 27 декабря в Минобороны России, это произошло в результате успешных наступательных действий.

- На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожено до 60 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты и семь автомобилей, - сказано в заявлении на сайте военного ведомства.

Также российские силы в районах населенных пунктов Невское (ЛНР) и Северск (ДНР) уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град".

Накануне сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы России уничтожили более 80 военных ВСУ на Донецком направлении. Также поражены два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

А до этого сообщалось, что российские бойцы заняли более выгодные позиции и артогнем сорвали попытку украинских военных провести разведку боем в районе пяти населенных пунктов в ДНР.

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