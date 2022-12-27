Вице-премьер Белоусов считает, что наступающий год будет для российской экономики легче, чем 2022 Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Следующий год будет экономики Росси гораздо легче, чем 2022, считает первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022. Мы не видим там каких-то фатальных проблем», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению вице-премьера, российская экономика вряд ли достигнет роста ВВП в 3%. Как сообщил Белоусов, прогнозируется «примерно минус 1%, чуть меньше». Вместе с тем он отметил, что властям страны удалось сохранить управляемость экономики даже в тяжелые периоды, когда был ажиотажный спрос на валюту и наличные деньги и начались проблемы с логистикой.

Напомним, Белоусов заявил, что ерепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики России, и теперь необходимо компенсировать выпавшие доходы экспортеров, чему будет способствовать курс в 70-80 рублей за доллар.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Кричевский: Сегодня США устанавливают цены на российскую нефть, завтра - на что угодно (подробнее)