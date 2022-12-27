Вице-премьер Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

Курс в 70-80 рублей за доллар будет оптимальным для России, считает Андрей Белоусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики России, теперь необходимо компенсировать доходы экспортеров, чему будет способствовать курс в 70-80 рублей за доллар. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в эфире телеканала "Россия-24".

"Доходы экспортеров безусловно проседают. Но я еще раз говорю, общие доходы проседают, - подчеркнул Белоусов. - В этих условиях нам нужно, хорошо бы иметь курс рубля 70-80 рублей за доллар".

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин выразил мнение, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро вызвано снижением цен на нефть.

Напомним, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал, как изменится курс валют до конца 2022 года. По его мнению, в декабре доллар может остановиться на курсе 66 рублей, а евро - примерно на 70.

При этом Григорьев добавил, что если говорить о дальнейшем изменении курса, то следует посмотреть, как будет работать "потолок цен" на нефть.