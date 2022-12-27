Концерн "Калашников" намерен увеличить производство беспилотников в 2023 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Концерн "Калашников" сообщил, что наращивает производство по всей номенклатуре. Об этом заявил президент группы компаний Алан Лушников.

По его словам, концерн в полном объеме выполнил гособоронзаказ, а в будущем году "Калашников" намерен увеличить производство беспилотников. Об этом он рассказал телеканалу "Россия 24".

В ноябре этого года в концерне "Калашников" сообщали, что намерены увеличить производство всей линейки своего оружия. Там также уточняли, что речь идет и о стрелковом оружие, и о высокоточном оружие, а также о снарядах и беспилотниках.

В 2021 году гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов рассказывал, что современных "хипстеров" и "поколение Z" может заинтересовать новое смарт-оружие МР-155 Ultima, которое способно синхронизироваться с мобильными устройствами. Он объяснил, что одной из целей подобный инновационной разработки служит привлечение внимания тех людей, которые «родились с гаджетами в руках» и не представляют себя без мобильных устройств.

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