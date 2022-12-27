Власти Киева предупредили, что режим экстренных отключений продлится всю зиму Фото: REUTERS

В Киеве ситуация с энергоснабжением все еще остается достаточно сложной, экстренные отключения электроэнергии в украинской столице продолжатся всю зиму. Об этом предупредил замглавы Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

- Ситуация не простая и мы видим это... продолжаются отключения, они в большей степени экстренные, в таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать, - заявил он в эфире телеканала "Киев".

При этом Пантелеев заверил, что восстановительные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что вслед за Киевом экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине, но это необходимый шаг для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Незадолго до этого украинская энергетическая компания "ДТЭК" на своем сайте сообщила об экстренных отключениях света в Киеве.

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