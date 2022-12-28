Меркель заявила, что не намерена участвовать в урегулировании украинского конфликта

Меркель не собирается быть посредником в урегулировании украинского конфликта. Фото: REUTERS

Экс-канцлер ФРГ заявила, что не собирается каким-либо образом принимать участие в урегулировании украинского конфликта.

На страницах итальянского издания Corriere della Sera Меркель заявила, что вопрос об ее участии в дипломатическом разрешении конфликта «не ставится». Также она воздержалась от прогнозов о том, как может разрешиться ситуация вокруг Украины, отметив, что конфликт «однажды закончится переговорами».

Также Меркель допустила, что возможное присоединение Украины и Грузии к Североатлантическому альянсу стало бы ошибкой, последствия которой могли бы стать серьезными. Кроме того, Меркель подтвердила ранее высказанную ею оценку Минских соглашений.

Напомним, Ангела Меркель ранее назвала Минские соглашения попыткой дать время Украине. В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован словами Меркель о Минских соглашениях.

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов быть посредником в урегулировании украинского конфликта. В ООН сообщили, что это произойдет при условии согласия всех сторон конфликта.

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