Генсек ООН Гутерриш выразил согласие стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине. Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис главы всемирной организации.

В ООН назвали условие, при котором посредничество Гутерриша станет возможным. На это должны дать согласие все стороны конфликта, уточнили в офисе.

«Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником», - заявили в офисе Антониу Гутерриша.

Ранее Сергей Лавров предложил Киеву выполнить предложения по демилитаризации «подобру-поздорову». Глава российского МИД предупредил, что российская армия может решить этот вопрос.

Тем временем Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия для достижения целей спецоперации, назвав основной целью СВО прекращение существования киевского неонацистского режима.

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