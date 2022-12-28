IKEA до конца года договорится с покупателями своих предприятий в России

IKEA намерена к концу 2022 года договориться с потенциальным покупателем российских предприятий. Фото: Иван МАКЕЕВ

IKEA намерена до конца года прийти к соглашению с покупателями своих предприятий в Российской Федерации. Об этом рассказал вице-премьер российского правительства Денис Мантуров.

«IKEA нацелена до конца текущего года прийти к принципиальному соглашению с покупателем или покупателями», - сказал Мантуров в интервью ТАСС, уточнив, что состав возможных покупателей не разглашается.

Напомним, шведская компания IKEA ушла с российского рынка. Могут ли в России делать хорошую мебель и что теперь будет с ценами, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что рабочие фабрики ИКЕА в Ленобласти после забастовок и переговоров добились продления контрактов на год. Теперь они стирают с товаров любое упоминание о компании.

Тем временем в Белоруссии заявили об открытии аналога магазина IKEA. Здесь запускают торговую площадку «Да дому» с продукцией белорусских производителей.