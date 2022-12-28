В МИД России заявили, что НАТО бесконтрольно распространяет цифровое оружие через Украину

В МИД РФ предупредили об опасности бесконтрольной передачи цифрового оружия Украине. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Бесконтрольное распространение цифрового оружия идет через Украину со стороны НАТО, это может вызвать непредсказуемые последствия. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия», - сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул универсальный характер угроз, которые Украина представляет в цифровом пространстве. Он напомнил об участившихся кибератаках на российские ресурсы и подчеркнул, что на месте России может оказаться «любое другое неугодное Вашингтону государство».

Ранее Киев признал причастность украинских хакеров к кибератаке на RuTube 9 мая 2022 года. Власти Украины сообщили, что так называемая «IT-армия» пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля 2022 года.

Ранее МИД РФ сообщил, что Украина при помощи США совершает кибератаки на инфраструктуру России. Если провокации продолжатся, РФ даст «твердый и решительный ответ», пообещали в ведомстве.