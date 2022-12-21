Киев признал причастность украинских хакеров к кибератаке на RuTube 9 мая 2022 года Фото: REUTERS

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признал, что кибератака на украинский видеохостинг RuTube 9 мая 2022 года была совершена украинскими хакерами.

В этом году в День Победы российский видеохостинг RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работа сервиса была возобновлена только 11 мая 2022 года.

Как сообщил украинский министр, группа хакеров из Украины, так называемая «IT-армия», пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля этого года. Федоров подтвердил, что атака на RuTube была совершена намеренно именно в День Победы.

«"IT-армия" даже смогла хакнуть пропуски сотрудников RuTube так, что они не могли зайти в здание компании», - заявил глава ведомства в интервью Bloomberg.

Напомним, 25 февраля, через день после объявления специальной военной операции на Украине, международная группа хакеров Anonymous объявила «кибервойну» правительству России. Через некоторое время Минцифры РФ заявило о беспрецедентной кибератаке на портал Госуслуг, массированной DDos-атаках подверглась госкорпорация Роскосмос, а также в РЖД.