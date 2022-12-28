Россиян предупредили о прекращении работы популярного приложения для смартфона с 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

После 31 декабря 2022 года популярный у пользователей смартфонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Он прекратит функционировать на тысячах смартфонов от брендов Apple, Samsung и Huawei.

По информации издания Gizchina, это связано с отказом от обновления приложения для моделей гаджетов. В результате мессенджер с 2023 года перестанет работать на 49 моделях телефонов.

В частности, в список вошли модели iPhone 5, iPhone 5c, смартфоны серии Samsung Galaxy, а также линейка Huawei Ascend (D, D1, D2, G740, Mate и P1).

До этого сообщалось, что у нескольких миллионов россиян с 1 апреля 2022 года перестал работать WhatsApp, причем это не связано с санкциями. Разработчики этого мессенджера постепенно отказываются от поддержки старых операционных систем, улучшая свой продукт.

А с 24 октября 2022 года мессенджер WhatsApp навсегда перестал работать на устаревших смартфонах образца 2012 года. Чтобы пользоваться сервисом в будущем, обладателям устаревших моделей смартфонов придется купить новое, отвечающее современным требованиям мобильное устройство.