Семьям мобилизованных россиян дадут квоту на бесплатное лечение бесплодия

Семьям мобилизованных в России помогут справиться с бесплодием Фото: Александр БОЙКО

Семьи россиян, призванных в армию по частичной мобилизации, получат квоту на бесплатное лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке. Об этом сообщил ТАСС президент общественной организации "Союз адвокатов России" Игорь Трунов.

По его словам, он обратился с соответствующей инициативой в правительство России, на что получил утвердительный ответ.

"Министерство здравоохранения РФ определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022-2024 годы", - уточнил Трунов.

В дальнейшем, при наличии соответствующих показаний, эти биоматериалы могут быть использованы для вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС, уточнил адвокат.

Есть уже несколько пар, которые намерены воспользоваться появившейся возможностью, добавил собеседник агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, согласно поручению президента РФ Владимира Путина каждому мобилизованному после 21 сентября гарантировано довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. Согласно разъяснению Минобороны от 8 ноября 2022 года, такая сумма положена рядовым на должности мотострелка.

Напомним, мобилизованные и их родственники могут сообщить о задержке положенных выплат и мер поддержки на "Госуслугах". Как сообщила пресс-служба Минцифры, на портале "Госуслуги" открыта форма обратной связи по мерам поддержки мобилизованных.