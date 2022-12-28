Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Истинная причина призыва главы Украины Владимира Зеленского к проведению "саммита мира" кроется вовсе не в желании вести переговоры с Россией, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По оценке немецких журналистов, на самом деле украинский президент стремится получить дипломатическую и политическую выгоды.

"Когда Украина предлагает провести международный мирный саммит, то в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией", - говорится в публикации.

Автор статьи подчеркнул, что военная и финансовая поддержка киевского режима дорого обходится населению западных стран, и поэтому в обществе растет запрос на мирное урегулирование конфликта, что политик, безусловно, понимает.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "саммит мира" в Организации объединенных наций (ООН) невозможно представить без участия России. По его оценке, скорее мероприятие может пройти без представителей Киева.

Напомним, абсолютное большинство населения 27 стран Евросоюза хотело бы, чтобы Россия и Украина начали мирные переговоры - такой результат опроса венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах ЕС. 82% респондентов «скорее согласны» с тем, что "Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить" конфликт. И лишь 17% "скорее не согласны".