Дипломат Полянский назвал невозможным "саммит мира" в ООН без России

Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Саммит мира" в Организации объединенных наций (ООН), предложенный главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, невозможно представить без участия России. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его оценке, скорее мероприятие может пройти без представителей Киева.

"Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто, - написал Полянский в своем телеграм-канале. - И именно это - кошмарный сценарий для кулеб и кислиц, заставляющих плодить подобные инициативы. Которые их именно к этому сценарию и приближают".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена поставить вопрос об исключении России из состава Совета безопасности ООН. А президент Украины Владимир Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься, если он не исключит из своего состава Россию.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. В ООН назвали условие, при котором посредничество Гутерриша станет возможным – на это должны дать согласие все стороны конфликта.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года