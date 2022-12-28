ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Кабардино-Балкарии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт, который готовили в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) два гражданина России по заданию украинских спецслужб.

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме КБР», – рассказали журналистам в ведомстве.

По информации ФСБ, после совершения теракта злоумышленники планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. В ходе операции по задержанию мужчин они были ликвидированы ответным огнем. В ведомстве добавили, что злоумышленники были членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в одной из исправительных колоний в КБР.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе сотрудники ФСБ России ликвидировали группу украинских диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область.