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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 11:17

ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область

У диверсантов обнаружили пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре самодельных взрывных устройства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область

ФСБ ликвидировала украинскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть в Брянскую область

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали группу украинских диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область.

«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины», – рассказали журналистам в ведомстве.

Во время операции у диверсантов обнаружили пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета ликвидировали террористическое сообщество, которое занималось сбором средств на теракты.

На прошлой неделе ФСБ заявила о задержании в ряде российских регионов россиян, которых подозреваю в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).