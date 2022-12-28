В ЦБ назвали три сценария развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты Банка России смоделировали три сценария развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения. В ЦБ предупредили, что уровень жизни в России неизбежно снизится даже при самой эффективной реализации этой программы.

Результаты исследования представлены в научном журнале «Вопросы экономики». Первый сценарий – оптимистичный – предполагает легкое создание полных аналогов потерянных импортных товаров и отсутствие потерь производительности при использовании импортозамещающих товаров в производстве. По мнению экспертов ЦБ, ВВП страны в этом случае сначала упадет, но потом восстановится в течение 15 лет.

Ограничение потребления при этом станет необходимостью, поскольку нужно будет нарастить производство импортозамещающих товаров. Сокращение потребления будет временным, однако за это время можно будет накопить капитал, отметили в Центробанке.

Нейтральный сценарий предполагает неполное импортозамещение. При нем замещение потребительских товаров будет идти проще, чем инвестиционных, так как те требуют больше трудовых затрат и вложений. ВВП также будет сначала сокращаться, затем частично восстановится. Поскольку повышение ВВП будет капиталоемким, огромных инвестиционных вложений в экономике не происходит. При этом сильное сокращение импорта потребительских товаров частично компенсируется производством импортозамещающих товаров, объяснили в ЦБ.

Наконец, третий – пессимистичный – сценарий предусматривает низкий уровень импортозамещения как потребительской продукции, так и в инвестиционном секторе. Неэффективность замещения в этом случае оказывается очень высокой, и ресурсы не направляются на обновление капитала. Экспортные ресурсы при этом идут на закупку импортных, товаров, главным образом потребительских, добавили авторы исследования.

Как писал сайт KP.RU, с 1 января 2023 года в России будет запущен льготный режим работы предприятий, которые занимаются импортозамещением в составе промышленных кластеров.