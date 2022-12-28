Песков заявил, что формат новогоднего поздравления Путина не изменится

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России выступит с традиционным новогодним поздравлением к россиянам в ночь с 31 декабря на 1 января, формат выступления не изменится. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 28 декабря 2022 года.

Какие-либо детали обращения российского лидера его пресс-секретарь раскрывать не стал, но отметил, что каждый раз оно содержит "отпечаток" уходящего года и посылы на год наступающий.

"Каждое новогоднее обращение президента, оно, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся", - уточнил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин на пресс-подходе к журналистам объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году. Глава государства, в частности, отметил высокую динамику событий. По его словам, "сложновато было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время".