ВСУ потеряли более 170 военных при попытке штурма на западной границе ЛНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли более 170 человек при попытке штурма на западной границе Луганской народной республики, заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

«Пришла информация, что в районе населенных пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка противник понес колоссальные потери при штурме. По приблизительным подсчетам, более 170 украинских боевиков ликвидировано на этом направлении», – сказал он в эфире «Первого канала».

По словам офицера НМ ЛНР, украинские войска продолжают попытки прорвать линию обороны, хотя погодные условия и трудности с логистикой создают проблемы. Как отметил Марочко, в районе населенных пунктов Сватово и Кременная ситуация остается «напряженной и сложной».

Напомним, ранее Марочко высказал мнение, что командование ВСУ рассматривает вариант атаки на Кременском направлении по нескольким причинам. По его словам, в пользу такого варианта говорят возможность использовать хвойные леса для маскировки и начать атаку сразу с трех направлений.