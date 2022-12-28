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НовостиПолитика28 декабря 2022 11:24

ВСУ потеряли более 170 военных при попытке штурма на западной границе ЛНР

Марочко заявил о потере ВСУ более 170 военных при попытке штурма на западной границе ЛНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ потеряли более 170 военных при попытке штурма на западной границе ЛНР

ВСУ потеряли более 170 военных при попытке штурма на западной границе ЛНР

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли более 170 человек при попытке штурма на западной границе Луганской народной республики, заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

«Пришла информация, что в районе населенных пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка противник понес колоссальные потери при штурме. По приблизительным подсчетам, более 170 украинских боевиков ликвидировано на этом направлении», – сказал он в эфире «Первого канала».

По словам офицера НМ ЛНР, украинские войска продолжают попытки прорвать линию обороны, хотя погодные условия и трудности с логистикой создают проблемы. Как отметил Марочко, в районе населенных пунктов Сватово и Кременная ситуация остается «напряженной и сложной».

Напомним, ранее Марочко высказал мнение, что командование ВСУ рассматривает вариант атаки на Кременском направлении по нескольким причинам. По его словам, в пользу такого варианта говорят возможность использовать хвойные леса для маскировки и начать атаку сразу с трех направлений.