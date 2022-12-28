Марочко допустил, что Киев готовит атаку на кременском направлении

ВСУ могут попытаться организовать наступление в районе Кременной Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривает вариант атаки на кременском направлении по нескольким причинам. Такое мнение выразил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с РИА Новости в среду, 28 декабря 2022 года.

"Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма", - уточнил Марочко.

По его словам, в пользу такого варианта говорят возможность использовать хвойные леса для маскировки и начать атаку сразу с трех направлений.

Как ранее писал сайт KP.RU, 27 декабря Андрей Марочко сообщил, что Киев начал переброску штурмовых групп из наемников и подготовленных за рубежом украинцев в район населенного пункта Кременная, чтобы восполнить потери, понесенные при попытке прорвать российскую оборону.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает, что в результате проведения частичной мобилизации в России сорвались планы украинской армии по скорому взятию населенных пунктов в Луганской народной республике, в том числе Кременной.