Песков назвал пост Медведева в сети о покинувших Россию "предателях" проявлением гражданской позиции

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Медведев проявляет гражданскую позицию в "достаточно эмоциональном моменте" Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пост замглавы Совбеза Дмитрия Медведева в телеграм-канале про покинувших страну "предателей" проявлением гражданской позиции. Об этом он сказал в ходе брифинга с журналистами.

"Там (в посте) идет речь именно о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, те, кто нарушает наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент и, конечно, очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, сегодня, 28 декабря 2022 года, Дмитрий Медведев обрушился с критикой в адрес граждан, которые сначала покинули Россию, а затем стали публично желать стране поражения в украинском конфликте.

Публичное порицание, по его мнению, действенный метод, но этого недостаточно, утверждает политик. Следует запретить предателям возвращаться в Россию до конца их дней, написал Медведев.

Всячески критикуя Российскую Федерацию, некоторые из них продолжают неплохо зарабатывать в стране, находясь за ее пределами, что совсем несправедливо, пишет Медведев.

"Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли", - говорится в тексте поста.

Вместе с тем в Госдуме разрабатывают законопроект, который предусматривает для уехавших из страны россиян лишение возможности работать в формате самозанятых, а также повышение налогов для индивидуальных предпринимателей за пределами РФ.