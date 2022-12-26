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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:08

Депутат Исаев заявил, что Госдума хочет повысить налог для самозанятых россиян за границей

Законопроект также предполагает повышение налогов для индивидуальных предпринимателей за пределами РФ
Владимир РОМАНЕНКО
Депутат Исаев заявил, что Госдума хочет повысить налог для самозанятых россиян за границей

Депутат Исаев заявил, что Госдума хочет повысить налог для самозанятых россиян за границей

Фото: REUTERS

В Госдуме разрабатывают законопроект, который предусматривает для уехавших из страны россиян лишение возможности работать в формате самозанятых, а также повышение налогов для индивидуальных предпринимателей за пределами РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. "Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить", — сказал Исаев. По его словам, поправки предусматривают, что нерезиденты, то есть те, кто отсутствует на территории России более полугода - 183 дней, "должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве"

Кроме того, инициатива подразумевает повышение налогов для уехавших из России индивидуальных предпринимателей.

Напомним, 1 декабря в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил с инициативой об ограничении налога на профессиональный доход. Суть предложения в том, чтобы режим для самозанятых применялся в большей степени для оказания услуг между физическими лицами.

Ранее сайт KP.RU писал, что проект закона об ограничении удаленной работы для граждан, уехавших из России, могут внести в Госдуму РФ уже в ближайшее время. Об этом сообщили RTVI со ссылкой на члена Совфеда РФ, соавтора инициативы Андрея Клишаса.