Депутат Исаев заявил, что Госдума хочет повысить налог для самозанятых россиян за границей Фото: REUTERS

В Госдуме разрабатывают законопроект, который предусматривает для уехавших из страны россиян лишение возможности работать в формате самозанятых, а также повышение налогов для индивидуальных предпринимателей за пределами РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. "Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. Самозанятые платят фактически 4-6%. Для того чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить", — сказал Исаев. По его словам, поправки предусматривают, что нерезиденты, то есть те, кто отсутствует на территории России более полугода - 183 дней, "должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве"

Кроме того, инициатива подразумевает повышение налогов для уехавших из России индивидуальных предпринимателей.

Напомним, 1 декабря в ходе круглого стола в Совете Федерации заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев выступил с инициативой об ограничении налога на профессиональный доход. Суть предложения в том, чтобы режим для самозанятых применялся в большей степени для оказания услуг между физическими лицами.

Ранее сайт KP.RU писал, что проект закона об ограничении удаленной работы для граждан, уехавших из России, могут внести в Госдуму РФ уже в ближайшее время. Об этом сообщили RTVI со ссылкой на члена Совфеда РФ, соавтора инициативы Андрея Клишаса.