Украинский олигарх Константин Жеваго задержан во французском Куршевеле

Украинский олигарх Константин Жеваго Фото: Shutterstock

Украинского миллиардера, совладельца банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго задержали в отеле элитного французского курорта Куршевель, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«По запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали экснардепа, акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в ГБР, задержание олигарха готовилось в течение нескольких месяцев. Украинские силовики находились в тесном взаимодействии с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Франции, отметили в спецслужбе. Жеваго был задержан французской криминальной полиции, уточнили в ведомстве.

Миллиардер подозревается в растрате 113 миллионов долларов, в результате чего был нанесен ущерб государству и вкладчикам банка. На акции предприятий и объекты недвижимости бизнесмена наложен арест. В настоящее время готовятся документы для экстрадиции бизнесмена на Украину, добавили в ГБР.

Между тем совокупное состояние украинских олигархов сократилось более чем на 20 миллиардов долларов с начала февраля этого года. Жеваго потерял 700 миллионов долларов и теперь имеет 1,4 миллиарда.